В подготовке к Евро-2012 Донецк отстает от графика

В подготовке объектов к предстоящему финальному туру Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Донецке отмечается отставание от запланированной программы до трех месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, «отставание сегодня по комплектации оборудования взлетно-посадочной полосы, отставание по комплексу нового терминала» международного аэропорта «Донецк».

Мэр подчеркнул, что это связано только с недостаточным финансированием, но сроки отставания пока не критичны, и при поступлении средств можно наверстать упущенное время.

«Сегодня еще есть полная возможность при нормальном финансировании догнать допущенные отставания – там есть отставание до трех месяцев», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил, что пока городские власти не нашли взаимопонимания и с владельцем гостиницы «Украина», поэтому на данный момент не определены сроки начала и окончания реконструкции этой гостиницы.

«По всем остальным объектам вносятся коррективы и дополнения в государственную программу подготовки к Евро-2012 на 2010 год. И теперь уже часть объектов перейдет на 2011 год», - заключил мэр.