ЮЗЖД открыла на комнату приема багажа и экспресс-передач

Юго-Западная железная дорога открыла в помещении Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский комнату приема «экспресс-передач» и багажа. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Таким образом, с 11 февраля 2010 года граждане могут оформить для перевозки багаж непосредственно на вокзале.

Комната приема «экспресс-передач» и багажа находится в вестибюле Центрального вокзала с правой стороны при выходе на первую платформу. Работники вокзала будут принимать вещи пассажиров для перевозки железной дорогой круглосуточно при наличии проездного документа. Вес багажа не должен превышать 50 кг, а длина – 3 м. Вещи весом свыше 50 кг принимаются в багажном отделении на станции Киев-Товарный.

Напомним, ранее здесь оформляли багаж любого веса.