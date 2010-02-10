Грузоперевозки выросли

В январе 2010 года транспортная отрасль Украины перевезла 39 млн. 200 тыс. тонн грузов, что на 18,6% больше, чем было перевезено в январе 2009 года (33 млн. тонн).

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, железнодорожным транспортом перевезено 29 млн. 860 тыс. тонн, что на 3 млн. 800 тыс. тонн (14,8%) больше, чем в январе прошлого года.

Морские торговые порты Украины также переработали больше грузов, чем в январе 2009 года, – 8 млн. 175 тыс. тонн против 7 млн. 795 тыс. тонн.

Напомним, по данным Государственного комитета статистики, перевозка грузов в Украине в 2009 году снизилась на 21,9% - до 695,7 млн. тонн грузов.