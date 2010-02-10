КРУ выявило на радиозаводе «Орион» нарушения

Работники Контрольно-ревизионного управления выявили в деятельности ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион» финансовые нарушения на сумму 1,88 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Тернопольской области.

Согласно сообщению, ревизоры провели проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 1 апреля 2006 года по 1 октября 2009 года, и выявили, что предприятие избыточно уплатило арендную плату в размере 12,85 тыс. грн. за пользование земельным участком по ул. Киевской, который передан ЧП «Приватбуд-А» под строительство многоквартирного жилого дома. Кроме того, установлено занижение стоимости данного жилья и как следствие – незачисление обществом в городской бюджет 149,83 тыс. грн. в стоимость 6% общей площади жилого дома, которая должна была перейти исполнительному комитету Тернопольского горсовета.

Завышение стоимости выполненных работ на сумму около 50 тыс. грн. установлено встречными сверками по 5 подрядным организациям.

Также ревизоры обнаружили, что при убыточной деятельности общество предоставило благотворительную помощь сверх установленных финансовыми планами размеров на сумму 92 тыс. грн.

Вместе с тем, списание дебиторской задолженности по арендной плате 9 арендаторов привело к упущению выгоды обществом на сумму 109 тыс. грн.

Среди других нарушений – занижение стоимости активов предприятия, а в отдельных случаях – завышение стоимости основных средств и избыточное начисление амортизации с последующим отнесением на расходы ОАО.

За допущенные нарушения финансовой дисциплины на 7 лиц ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион» составлены протоколы об административных правонарушениях.

Материалы ревизии переданы в прокуратуру Тернопольской области.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" (Тернополь) специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.

96,186% акций ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.