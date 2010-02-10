В Кировограде хотят создать международный аэропорт

В ближайшие два месяца в Кировограде инициируют создание международного современного аэропорта путем передачи в аренду на 49 лет Международной акционерной авиакомпании «Урга».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании, посвященном данному вопросу, сообщил руководитель Кировоградской областной госадминистрации Владимир МОВЧАН.

По его словам, договор передачи в аренду будет подписан сразу после согласования с землепользователями территории, на которой расположен аэропорт (19,6 га). Для этого Кировоградскому горсовету рекомендовано как можно скорее вынести на рассмотрение сессии вопрос о передаче земельного участка на баланс коммунального предприятия «Аэропорт-Кировоград».

Участниками договора должны стать областная администрация, областной совет, инвестор, КП «Аэропорт-Кировоград» и Государственная летная академия Украины, каждый из которых является частичным собственником имущественного комплекса объекта.

Как сообщил директор КП «Аэропорт-Кировоград» Владимир МАНОКИН, после создания в 2002 году предприятию пришлось продать 26 единиц транспортной техники, аэровокзал, хранилище, боксы, хозяйственные помещения, сократить почти 90 сотрудников.

«Сегодня на предприятии работают до 30 человек личного состава. Аэропорт освобожден от платы земельного налога, но существует около 800 тыс. грн. налоговой задолженности. Несмотря на это, мы в состоянии принимать чартерные рейсы, в 2009 году обслужили 301 клиента, а спрос на авиаперевозки в Кировограде существует», сообщил В.МАНОКИН.

Директор МААК «Урга» Леонид ШМАЕВИЧ рассказал, что компания уже заканчивает реконструкцию терминала площадью 900 кв. м в помещении аэровокзала. Инвестиционный проект предполагает строительство еще одного терминала - международного - площадью 500 кв. м. Его ориентировочная стоимость составит 500 тыс. долл., а пропускная способность – 50 пассажиров в час. Также Л.ШМАЕВИЧ отметил, что компания уже реконструировала 2 помещения для больших самолетов.

По словам председателя Кировоградского областного совета Николая СУХОМЛИНА, одной из основных проблем эксплуатации аэропорта является наличие всего двух взлетно-посадочных полос, одна из которых протяжностью 1520 метров, а другая – не достроена. «Проложено лишь 600 метров покрытия. Чтобы завершить строительство полосы необходимо около 20 млн. грн.», - отметил Н.СУХОМЛИН.

По результатам совещания создана рабочая группа, которой поручено в ближайшие сроки решить организационные вопросы по передаче аэропорта инвестору, а именно подготовить акты на землю и согласовать строительство в генеральном плане застройки Кировограда.

Справка УНИАН. ЗАО МААК «Урга» создано в августе 1993 года, базируется в г. Кировограде. Осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, в основном, по заказам ООН, а также чартерные международные рейсы. В парке компании 21 самолет Ан-26, Ан-24 и Ан-26-100 (19 собственных). В 2009 году Фонд госимущества Украины продал 51% акций ЗАО «Урга» одному из соучредителей компании American International Consulting Corp. (AICC), который до этого владел 43,5% акций. Еще 5,5% акций принадлежат греческой компании Lyktos Group of Companies Inc.