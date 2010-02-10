ФГИ в марте выставит на продажу 76% акций "Лугансктепловоза"

Фонд государственного имущества Украины планирует объявить конкурс с элементами аукциона по продаже возвращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в утвержденном приказом Фонда от 5 января этого года помесячном пообъектном плане-графике выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.