Минтранс проверит автоперевозчика «Гюнсел»

Министерство транспорта и связи Украины проверит деятельность в Украине автобусного перевозчика «Гюнсел» из-за случая с забытым на остановке пассажиром.

Об этом вчера на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Главной государственной инспекции на автотранспорте Министерства транспорта и связи Украины Юрий МАЙБОРОДА.

«Ситуация действительно ужасная, и компания «Гюнсел» действительно должна дать объяснения по этому поводу», – отметил он.

Как пояснил на пресс-конференции ведущий «5 канала» Олег ДЕЙНЕКА, пострадавшим пассажиром в данной ситуации стал он лично, в связи с чем и обратился в Министерство транспорта.

По его словам, ночью 29 января 2009 года он ехал автобусом компании «Гюнсел» из Полтавы в Киев, и после 5-минутной остановки в Пирятине автобус уехал без него. Все вещи О.ДЕЙНЕКИ остались в автобусе, а сам он после пребывания в течение часа на 20-градусном морозе добрался с пересадками до Киева на попутных транспортных средствах.

По словам О.ДЕЙНЕКИ, попытки дозвониться диспетчерам компании оказались безрезультатными, связаться с компанией удалось лишь на следующий день. Позвонив в компанию, он узнал, что, по данным сотрудников «Гюнсел», все пассажиры данного рейса прибыли к месту назначения.

Как пояснил О.ДЕЙНЕКА, его билет на проезд забрали при посадке в автобус, поэтому в компании ему сообщили, что доказать он ничего не сможет. При этом его уведомили, что его багажа в прибывшем автобусе также не было.

«Кладь нашлась после обращения в Минтранс, через четыре дня», – сообщил О.ДЕЙНЕКА.

По его словам, в связи с данной ситуацией он намерен добиваться лишения компании «Гюнсел» лицензии на осуществление пассажирских перевозок. «Есть системная работа компании, направленная на то, чтобы получать прибыль, но не отвечать за безопасность пассажиров. Есть факт, и я хотел бы сейчас обратиться к людям, чтобы они подтвердили… Возможно, я ошибаюсь, я хотел бы убедиться в этом. То есть единственный ли мой случай на миллионы перевозок по Украине или есть такие же люди, как я?» – сказал О.ДЕЙНЕКА, призвав при этом всех, кто когда-либо пострадал от действий либо бездеятельности компании «Гюнсел», обращаться к нему по телефону 044-222-62-02.

По его словам, он получил официальное предложение от компании «Гюнсел» о предоставлении ему 500 грн. компенсации, однако намерен добиваться лишения компании лицензии. «Я не считаю, что это ошибка водителя, не считаю, что это ошибка стюардессы, не считаю, что это случайность, что диспетчера не было на смене… Это является системной работой, потому что вещи исчезли, диспетчер не работает, автовокзалы не знают, водителя они уволили, чтобы это дело не раскручивать…», – отметил О.ДЕЙНЕКА.

Представители компании «Гюнсел» не присутствовали на пресс-конференции, хотя, по словам О.ДЕЙНЕКИ, и обещали прислать своего представителя.

В свою очередь, в комментарии УНИАН по телефону юрист компании «Гюнсел» Сергей КНЯЗЕВ сообщил, что не знал о пресс-конференции, так как жалобы от О.ДЕЙНЕКИ в компанию поступали не прямо, а через Министерство транспорта. «Ситуацию мы знаем не от О.ДЕЙНЕКИ, а через Минтранс, мы бы оперативнее отреагировали, если бы жалоба пошла прямо нам», – отметил он.

Что касается пропажи вещей О.ДЕЙНЕКИ на четыре дня, то С.КНЯЗЕВ отметил, что такая ситуация могла сложиться в связи с тем, что пострадавший обратился за вещами не прямо в компанию, а на киевский автовокзал. «Вещи господина ДЕЙНЕКИ находятся до сих пор в компании, он их не забирал, так как эти вещи, по всей видимости, его изначально не интересовали, поэтому он не обратился в компанию», – отметил юрист.

По его словам, компания принесла О.ДЕЙНЕКЕ свои извинения в письменном виде, предложила компенсацию 500 грн., размер которой предусмотрен в Правилах перевозок, которые утверждает Минтранс. «Относительно других компенсаций компания готова была бы обсуждать при условии обращения г-на ДЕЙНЕКИ в компанию, а не посредством Минтранса или через призму нагнетания обстановки вокруг угроз лишить компанию лицензии», – отметил С.КНЯЗЕВ.

Он также опроверг слова О.ДЕЙНЕКИ о том, что в компании сказали, что пострадавший не сможет ничего доказать. «В компании не могли сказать об отсутствии доказательств о перевозке, так как все пассажиры фиксируются. Компания «Гюнсел» реагирует на любые обращения граждан, которые пользуются услугами компании», – отметил юрист.

По словам С.КНЯЗЕВА, «Гюнсел» за 12 лет работы на рынке пассажирских перевозок зарекомендовала себя как компания, которая предоставляет качественные услуги. «Компания всегда готова к проверке Минтранссвязи, так как деятельность автоперевозчиков всегда под постоянным контролем проверяющих органов», – отметил он.