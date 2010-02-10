Владельцы четырех теплоходов оштрафованы на 2,5 млн. грн.

Штрафные санкции в суммарном объеме 2,5 млн. грн. наложила на владельцев четырех судов, загрязнивших акватории трех портов «Большой Одессы», Государственная экологическая инспекция охраны среды Северо-Западного региона Черного моря Минприроды Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в Госэкоинспекции, в частности, за загрязнение маслопродуктами акватории Сухого лимана Ильичевского морского торгового порта владельцу теплохода Kefre (флаг Турции) выдвинута претензия на 2,11 млн. грн.

Ущерб, нанесенный акватории Одесского порта вследствие загрязнения нефтепродуктами теплоходом «CORAL SEA» (флаг Сингапура), оценен инспекторами в 106,8 тыс. грн. Теплоход Minerva Joanna (флагом Греции) штрафован за такое же нарушение вод морского порта Южный на 34 тыс. грн.

Кроме того, предъявлено суммарную претензию в размере 177 тыс. грн. за загрязнение нефтепродуктами акватории порта Южный капитану и владельцу судна Bellatrix (флаг Камбоджи). Штрафные санкции за загрязнение теплоходом Bellatrix порта Южный уже оплачены, добавили специалисты Госэкоинспекции.