Морские порты Украины увеличили перевалку грузов

Морские торговые порты Украины в январе 2010 года увеличили перевалку грузов на 5,2% по сравнению с январем 2008 года – с 8 млн. 10,3 тыс. тонн до 8 млн. 425,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

В частности, 8 портов увеличили грузоперевалку. Среди них Белгород-Днестровский порт – в 2,68 раза, до 58,4 тыс. тонн, Измаильский – на 39,8%, до 520,4 тыс. тонн, Ильичевский – на 20,9%, до 1 млн. 469 тыс. тонн, Керченский – на 30,6%, до 370,4 тыс. тонн, Мариупольский – на 52,4%, до 846,5 тыс. тонн, Севастопольский – на 0,7%, до14,1 тыс. тонн, Херсонский – на 1,9%, до 216,2 тыс. тонн, Южный – на 5,4%, до 1 млн. 551 тонн.

В то же время Одесский порт снизил грузоперевалку на 4,6%, до 2 млн. 146 тыс. тонн, Бердянский – на 40,7%, до 70,2 тыс. тонн, Евпаторийский – на 35,6%, до 75,8 тыс. тонн, Николаевский – на 34,5%, до 417,6 тыс. тонн, порт «Октябрьск» – на 8,5%, до 241,1 тыс. тонн, Ренийский – на 14%, до 128,6 тыс. тонн, Скадовский – на 15,2%, до 27,3 тыс. тонн, Феодосийский – на 1,6%, до 273,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году. Положительный показатель грузоперевалки продемонстрировали только Керченский и Севастопольский порты – соответственно 110% и 102,3% к результатам 2008 года.