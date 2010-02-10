Fiat и Соллерс намерены выпускать в РФ 500 тыс. авто в год

Российский автопроизводитель Соллерс и итальянский автоконцерн Fiat намерены выпускать в России до 500.000 машин девяти моделей и вложат в создание производства в Набережных Челнах 2,4 миллиарда евро, сообщило правительство РФ, сообщает Рейтер.

"Реализация этого проекта приведет к появлению второго крупнейшего игрока на российском рынке пассажирских машин. Линейка продукции СП будет включать в себя 9 новых моделей различных классов, плановая мощность нового предприятия - до 500.000 автомашин в год, из которых не менее 10 процентов планируется поставлять на экспорт", - сообщило правительство накануне визита премьера Владимира Путина в Татарстан.

Во вторник источники Рейтер сообщили о планах Соллерс и Fiat создать производство в России.

Fiat и Соллерс, на 64 процента принадлежащий бизнесмену Вадиму Швецову, сотрудничают с 2005 года, Соллерс по лицензии выпускает легковой автомобиль Fiat Albea и легкие коммерческие Ducato и Doblo в Татарстане. У Соллерса в регионе две производственные площадки - в Елабуге и в Набережных Челнах.

Партнеры также заявляли о планах выпуска легкового Fiat Linea и внедорожников Jeep (этот бренд принадлежит Chrysler, 20 процентов которого - у Fiat). Соглашение о намерениях о создании СП по выпуску Linea Соллерс и Fiat подписали в конце 2007 года. СП должно было выпускать 50.000 Linea в год. Подробных планов о создании производства Jeep партнеры не сообщали.

В январе министр промышленности и торговли Виктор Христенко рассказывал журналистам о том, что в ближайшее время планируется договориться о создании нового альянса в легковом автопроме с иностранным производителем, уже работающим в России.

Эксперты и источники на рынке предполагали, что речь идет либо о переговорах Группы ГАЗ и General Motors, либо о создании альянса Fiat и Соллерса.