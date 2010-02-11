Google увеличит скорость интернета в 100 раз

Google, крупнейшая IT-компания планеты, в течение двух лет создаст сеть со скоростью доступа до 1 гигабайта в секунду, что больше в 100 раз нынешних скоростей, говорится в сообщении компании, сообщает РИА Новости.

Экспериментальная оптико-волоконная сеть, способная подключить до 500 тысяч пользователей, может быть создана в течение 2011 года. Стоимость услуги пока не называется, однако компания обещает, что она будет «конкурентосособной».

Google уже открыла сбор заявок, чтобы выяснить, сколько населенных пунктов будут заинтересованы в прокладке новых оптико-волоконных линий. Первые участники эксперимента будут объявлены до конца 2010 года.

Чистая прибыль американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, по итогам 2009 года составила 6,5 миллиарда долларов, что на 54% больше показателя за предыдущий отчетный год, когда прибыль составила 4,2 миллиарда долларов. РИА «Новости»