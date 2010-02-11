Cистемой «E-билет» воспользовались около 30 тыс пассажиров ЮЗЖД

Около 30 тысяч пассажиров Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) в 2009 году воспользовались системой «E-билет».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, таким образом, растет спрос на услуги оплаты и бронирования проездных документов через систему самообслуживания «E-билет» в сети Интернет.

Напомним, каждый желающий имеет возможность зарезервировать или оплатить стоимость билета с помощью банковской платежной карточки. Пассажиры, которые оформили проездной документ через систему «E-билет», могут получить его без очереди в любой железнодорожной кассе.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Так, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в удобный день до отправления поезда.

Третий этап реализации проекта по введению электронного билета с распечатыванием через Интернет и сканированием непосредственно проводником или начальником поезда в вагоне будет осуществлен во втором квартале 2010 года.

Всего в 2009 году пассажиры зарезервировали и оформили через сеть свыше 82 тысяч билетов, оплатили – 71 720. С начала 2010 года услугой оформления билета через Интернет воспользовались 2600 пассажиров "Укрзализныци".