В Украине может возникнуть авиаальянс

Авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс.

Об этом УНИАН сообщили в Госавиаадминистрации.

Согласно сообщению, письмо с уведомлением о таком намерении получено от компаний.

В пресс-службе Антимонопольного комитета Украины УНИАН подтвердили факт получения совместного обращения «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» и сообщили, что установленный законодательством срок для рассмотрения таких обращений составляет 3 месяца.

По данным АМК, компании обратились в комитет в январе текущего года.

«Мы не против, только при условии, что это (объединение) не приведет к монополизации рынка и росту цен на билеты», — озвучила позицию ведомства пресс-секретарь Госавиаадминистрации Анна Слободянюк в интервью Делу. Опасения насчет монополизации рынка, возникшие у чиновников, не беспочвенны. По итогам 2009 года суммарная доля рынка трех перевозчиков (АэроСвит», «Днипроавиа» и «Донбассаэро») составила 48,5%. Если же политика этих авиакомпаний будет полностью согласована, а мощности объединены (общий парк самолетов может превысить 50 единиц), доля такого альянса на рынке может стремительно вырасти.

Александр Потимков, и.о. главы Фонда госимущества, отмечает: наиболее вероятно, что авиакомпании могут объединиться под общим управлением отдельной компании. «Если я не ошибаюсь, такая компания уже создана», — уточнил он. Впрочем, ее названия в Фонде госимущества, который до сих пор контролирует 22,4% «АэроСвита», назвать не смогли.

Фактически объединение трех авиакомпаний, подконтрольных Игорю Коломойскому, будет означать присоединение компании «Днипроавиа» к действующему с 2007 года стратегическому альянсу «Украинская авиационная группа». Он был создан между «АэроСвитом» и «ДонбассАэро» (№24 от 12.02.07 г.). Тогда в рамках объединения два перевозчика консолидировали флот, объединили маршрутные сети и создали новое расписание полетов.

По информации «ДЕЛА», сейчас Коломойский, который не так давно получил контроль в «АэроСвите», намерен объединить все свои авиационные активы в один холдинг.

Топ-менеджеры авиакомпаний официально комментировать вопрос объединения отказываются. Они не скрывают, что акционер планирует консолидировать активы, но сама формула слияния пока не известна. «Информация, которой я владею, — неполная», — заверил секретарь наблюдательного совета компании «АэроСвит» Максим Юхименко. Помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей Куцый считает, что «в любом случае все три авиакомпании останутся самостоятельными субъектами рынка, каждая из которых будет иметь свою специфику и рыночную нишу». В то же время сопредседатель наблюдательного совета компании «АэроСвит» Григорий Гуртовой вообще заверил «ДЕЛО», что не понимает, о каком объединении идет речь.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита».

Авиакомпания «Донбассаэро» была основана в 1933 году как донецкое авиапредприятие. В декабре 2007 года, после реорганизации, компания получила статус ООО «Донбассаэро». Сегодня «Донбассаэро» – третья по величине авиакомпания Украины. Основную часть воздушного парка авиакомпании составляют суда Як-42. Начиная с 2005 года, в состав парка вошел лайнер западного производства «Airbus A320». В 2007 году «Донбассаэро» и «Аэросвит» заключили стратегический альянс.

В августе 2009 года победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572%+1 акция было признано ООО «Галтера» (Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 59 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.

«Днеправиа» намерена взять в лизинг 14 суден Embraer-145.