Станция Кривой Рог не была заминирована

По результатам проверки, проведенной МЧС, информация о минировании станции Кривой Рог не подтвердилась.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, сегодня, 11 февраля, в 7:55 была получена информация от городского отдела МВД о минировании станции Кривой Рог (Приднепровская железная дорога). Была проведена эвакуация пассажиров и работников железнодорожной станции. Задержаны поезда №6448, №6454, №2712.

В настоящее время движение поездов возобновлено, сообщили в Минтрансе.