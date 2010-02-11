ВХСУ обязал ПИБ выплатить 53,5 млн. грн.

Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу ПАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (Проминвестбанк) в лице филиала “Отделение Проминвестбанка в г. Никополь Днепропетровской области” и оставил без изменений постановление апелляционного суда, которое обязывает банк выплатить «Борисполю» 53 млн. 542,9 тыс. грн.

Соответствующее решение суда от 20 января т.г. размещено на сайте ВХСУ.

Справка УНИАН. Между "Проминвестбанком" и аэропортом «Борисполь» 27 марта 2007 г. был заключен депозитный договор до 5 февраля 2009 г., аэропорт положил на счет 50 млн. грн. с правом досрочного возврата. 26 сентября 2008 г. «Борисполь», как это предусматривалось условиями договора, обратился к банку о возврате части суммы депозита, а именно – 49 млн. грн., однако обращение было оставлено банком без ответа.

В связи с этим ГП “Международный аэропорт “Борисполь” обратился в хозяйственный суд Днепропетровской области. Решением хозяйственного суда Днепропетровской области от 15 июня 2009 г. иск “Борисполя” был удовлетворен частично: взыскано 49 млн. грн. долга, 3,4 млн. грн. пени, 426 тыс. грн. 3% годовых и 4,1 млн .грн. потерь от инфляции. Постановлением Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 15 сентября 2009 г. решение хозяйственного суда Днепропетровской области от 15 июня 2009 г. в части взыскания 3,4 млн. грн. пени было отменено, в остальном решение первой инстанции оставлено без изменений.