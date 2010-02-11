Суд обязал «Борисполь» выплатить 10 млн. грн. штрафа

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа в 10 млн. грн на ГП «Международный аэропорт «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, 26 января 2010 года Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы ГП «МА «Борисполь» и оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда города Киева, которые признали правомерными действия комитета.

Напомним, в апреле 2009 года Антимонопольный комитет оштрафовал ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением путем завышения цен на специализированные аэропортовые услуги, связанные с заправкой самолетов авиатопливом.

7 августа 2009 г. Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ГП «МА «Борисполь» о признании недействительным решения АМКУ и удовлетворил встречный иск комитета о принудительном взыскании штрафа с предприятия.

20 октября 2009 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу ГП «МА «Борисполь», а решение Хозяйственного суда города Киева оставить без изменений.