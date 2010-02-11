«АэроСвит» завершит реструктуризацию за два месяца

Авиакомпания "АэроСвит" приступила к реструктуризации, которую планирует завершить в течение двух месяцев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник Генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

По его данным, реструктуризация распространяется на административные подразделения компании и не затронет ее производственный комплекс, обеспечивающий эксплуатацию, инженерно-техническое обеспечение, наземное обслуживание воздушных судов. «Этот процесс связан с необходимостью адаптации к нынешним рыночным тенденциям. Компания должна более гибко реагировать на вызовы в период кризиса, в том числе, на повышение стоимости услуг поставщиков, усиление конкуренции в условиях снижающегося спроса на авиаперевозки», - отметил С.КУЦЫЙ.

По его словам, помимо этого акционерами поставлена задача сократить административные затраты компании, оптимизировать структуру управления, исправить структурные перекосы, допущенные в последние годы.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.