Замминистра транспорта и связи назначен Козачок

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра транспорта и связи Я.В.КОЗАЧКА. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Высока вероятность, что на данный пост назначен именно тот Ярослав Викторович КОЗАЧОК, который до декабря прошлого года был заместителем руководителя главной службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию Секретариата Президента Украины. Однако на данный момент агентство УНИАН не располагает официально подтвержденной информацией, что это именно тот Я.В.КОЗАЧОК.

Напомним, в декабре 2009 г. Я.КОЗАЧОК обнародовал копию якобы существующего секретного Соглашения о взаимодействии между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в котором зафиксировано, что в обмен на поддержку в избирательной кампании В.ЮЩЕНКО обещан пост премьер-министра в случае избрания лидера ПР главой государства. Тогда Я.КОЗАЧОК сообщил, что в соответствии с этим соглашением стороны обязываются избегать взаимной критики и использовать все возможности для поддержки В.ЯНУКОВИЧА во втором туре. При этом сам Я.КОЗАЧОК накануне обнародования этого Соглашения написал заявление об уходе с должности в Секретариата Президента.

В Партии регионов, «Нашей Украине» и Секретариате Президента тогда опровергли это заявление. Впоследствии в телеэфире В.ЮЩЕНКО также четко заявил, что никогда не станет премьер-министром при Президенте ЯНУКОВИЧЕ.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, наоборот, заявила, что заявление Я.КОЗАЧКА и обнародованная им информация являются очень важным и серьезным шагом.