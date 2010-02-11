Слияния или взаимопоглощения авиакомпаний не будет

Слияния, взаимопоглощения компаний «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» не будет. Об этом УНИАН сообщил помощник генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, комментируя сообщение о том, что авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс и направили соответствующее заявление в Антимонопольный комитет Украины.

«Слияния, взаимопоглощения компаний не будет, это однозначно. В любом случае все три авиакомпании останутся самостоятельными субъектами рынка, каждая из которых будет иметь свою специфику и рыночную нишу. Конкретнее говорить о механизме и сроках возможного переформатирования наших взаимоотношений с "Днеправиа" сейчас сложно. Они всецело будут зависеть от рыночной ситуации», - отметил С.КУЦЫЙ.

Как сказал он, существующие договоры между компаниями альянса "Украинская авиационная группа" ("АэроСвит" и "Донбассаэро"), который был создан еще в 2007 г., и авиакомпанией "Днеправиа" о совместной эксплуатации ряда маршрутов в пределах Украины, а также обмена воздушными судами (так называемый мокрый лизинг) позволили уже сейчас наладить достаточно тесное коммерческое сотрудничество и решать текущие задачи.

«Это - обычные для авиатранспортной отрасли любой страны формы взаимодействия перевозчиков, не предусматривающие регулирования со стороны государственных антимонопольных органов. Вместе с тем, мы отрабатываем возможности углубления коммерческого партнерства, согласовывая свои действия, в том числе, и с Антимонопольным комитетом Украины. Но какая бы форма сотрудничества не была выбрана, это ни в коем случае не приведет к монополизации рынка авиаперевозок», - добавил С.КУЦЫЙ.

Как сообщал УНИАН, авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс. По данным АМК, компании обратились в комитет в январе текущего года. Установленный законодательством срок для рассмотрения таких обращений АМК составляет три месяца.

Справка УНИАН. Авиакомпании "АэроСвит" и "Донбассаэро" в начале 2007 года объявили о создании стратегического альянса "Украинская авиационная группа". Первый этап сотрудничества компаний рассчитан на 10 лет. Одной из основных задач альянса является повышение конкурентоспособности обоих перевозчиков и, как следствие, всей национальной авиатранспортной отрасли.

Сотрудничество в рамках альянса предусматривает объединение технологических, производственных, коммерческих и других ресурсов. Учредив альянс, "АэроСвит" и "Донбассаэро" сформировали общую сеть маршрутов, объединили парки воздушных судов и составили принципиально новое совместное расписание полетов, направленное на создание максимального эффекта синергии.

В августе 2009 года победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572%+1 акция было признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 59 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.