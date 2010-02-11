«Кребо» заявляет о попытках отобрать у нее заправочный комплекс

ЗАО "Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» (г. Кременчуг, Полтавской обл.) заявляет о попытках незаконного отчуждения принадлежащего компании авиационного топливозаправочного комплекса в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сказано в сообщении "Кребо", текстом которого располагает УНИАН.

«СП «Кребо» заявляет о возобновлении попыток рейдерского захвата принадлежащего компании авиационного топливозаправочного комплекса в аэропорту «Борисполь», - сказано в сообщении.

Отмечается также, что 1 февраля Оболонский районный суд Киева отменил решение третейского суда от 21 декабря 2006 года, которым за компанией "Кребо-Авиасервис" признано право собственности на топливозаправочный комплекс в "Борисполе".

По мнению "Кребо", решение Оболонского суда имеет признаки предвзятости и неправосудности, поскольку иск межрайонного прокурора Киевской области принят к рассмотрению по истечении срока давности, рассмотрение проходило без вызова в суд ответчика, судья отменил решение третейского суда, даже не ознакомившись с ним, и, кроме того, было нарушено правило исключительной подсудности, поскольку дело рассматривалось не по месту расположения оспариваемого имущественного комплекса.

Кроме того, по данным компании, в судебном решении говорится, что оно окончательно и обжалованию не подлежит.

«Кребо» расценивает решение Оболонского суда Киева как целенаправленное и неприкрытое давление на компанию, элемент нового этапа рейдерской атаки на ее имущество», - отмечено в сообщении.

При этом компания сообщает, что давление на компанию осуществляется при прямом участии правоохранительных и судебных органов, в частности, СБУ.

Компания сообщает также о намерении обратиться в государственные органы Нидерландов и Евросоюза и в суды европейской юрисдикции для защиты своих прав и напоминает, что после аналогичного обращения в сентябре 2009 года учредителя "Кребо" компании Movida International (Нидерланды) в международные инстанции давление на компанию было приостановлено.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2009 г. компания «Кребо» обратилась в органы власти с призывом разобраться с ситуацией с захватом двух офисов компании, и заявила, что планирует в судебном порядке оспорить распространенную СБУ информацию о незаконном завладении компанией имуществом в Государственном международном аэропорту «Борисполь». ЗАО СП «Кребо» подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации от вреда, нанесенного распространением неправдивой информации на официальном вэб-сайте СБУ.

Напомним, 22 июля 2009 г. сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области, выполняя решение Бориспольского районного суда, одновременно провели обыски в двух офисах предприятия в Кременчуге и Борисполе. В результате была парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной службы в аэропорту. Позже было заявлено, что сотрудники СБУ разоблачили факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением на этом рынке.

Справка УНИАН. Совместное предприятие «Кребо» занимается поставками авиатоплива. 11% СП «Кребо» владеет «Укртанафта», 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

2008 год СП «Кребо» закончило с прибылью 20,4 млн. грн.