Радиозавод “Орион” снова выставлен на продажу

Фонд госимущества повторно выставил на аукцион тернопольский Киев. 11 февраля. УНИАН. Фонд государственного имущества Украины повторно выставил на приватизационный конкурс с элементами аукциона 96,13%-ный государственный пакет акций ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель должен осуществить финансирование технической реконструкции производства, создание новых мест на протяжении 5 лет с момента подписания договора купли-продажи на сумму 18 млн. грн., а также профинансировать разработку и внедрение новейшей системы радиосвязи для требований силовых структур на общую сумму в 14 млн. грн.

Конкурс с элементами аукциона по продаже акций ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион” состоится в региональном отделении ФГИУ через 75 дней с момента его объявления (10 февраля т.г.).

Как сообщал УНИАН, завод “Орион” уже не первый раз выставляют на продажу, однако предыдущие аукционы не проводились из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.

ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" январь-октябрь 2009 г. завершило с чистым убытком 2,746 млн. грн., дебиторская задолженность составляла 5 млн. 478 тыс. грн., кредиторская - 4 млн. 99 тыс. грн.