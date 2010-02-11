Проезд усложнен в пяти областях

По состоянию на 12.00, в связи с непогодой, усложнен проезд на автомобильных дорогах общего пользования в Запорожской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черниговской областях.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, дорожники продолжают осуществлять работы по очистке дорог от снега в регионах, где в связи с ненастьем усложнено движение автодорогами.

Что касается дорог местного значения, то движение усложнено на автодорогах в Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

По всей территории Украины на зимнем содержании дорог работают 2 169 механизмов и 3 277 рабочих.