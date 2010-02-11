ЮЗЖД: уровень продаж билетов не превышает нормы

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) сообщает, что уровень продаж билетов из регионов в направлении Киева на ближайшие дни не превышает нормы. Об этом в комментарии УНИАН сообщили на ЮЗЖД.

В частности, по данным дороги, по состоянию на 11 февраля средний показатель наполненности поездов, которые направляются в Киев из Донецка и Луганска, составляет 79%, на 12 февраля – 75%, 13 февраля – 44%, из Симферополя, Днепропетровска, Запорожья, соответственно, 82%, 75%, 43%, из Одессы и Херсона – 62%, 63%, 27%, из Харькова, Сум и Полтавы – 76%, 72% и 31%, из Львова, Черновцов, Чопа, Ужгорода – соответственно 11,12 13 февраля, 51%, 55% и 48%.

«Таким образом, билеты на поезда в киевском направлении имеются в продаже», - отметили в ЮЗЖД.

Напомним, ранее ЮЗЖД опровергала сообщения МВД о якобы отправке дополнительных поездов в Киев. В частности, заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО 8 февраля, говоря на тему массовых акций в столице, сказал, что 8 февраля для участия в этих мероприятиях из разных регионов Украины прибыло 172 автобуса и, как ожидается, должны прибыть еще два поезда из «крымского региона».