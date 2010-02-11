АМК: «Кребо» распространяет неправдивую информацию

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМК) заявляет, что распространенное сегодня заявление руководства ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» (г. Кременчуг, Полтавской обл.) относительно Антимонопольного комитета Украины не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Отмечается, что в частности, в апреле 2009 года АМК оштрафовал СП «Кребо» на 125 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением в виде завышения цен на авиатопливо и услуги, связанные с заправкой самолетов. Это расследование АМК провел по обращению компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, и оно не связано с возбужденным Службой безопасности Украины уголовным делом относительно ЗАО СП «Кребо».

Кроме того, АМК отмечает, что при злоупотреблении монопольным положением конкурентное законодательство Украины предусматривает штраф до 10% годового оборота компании-нарушителя. Поэтому комитет применил штрафные санкции в пределах норм законодательства, ввиду обстоятельств дела и негативных последствий совершенного СП «Кребо» нарушения.

Вместе с тем, пресс-служба АМК отмечает, что 7 августа 2009 г. Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска СП «Кребо» о признании недействительным решения АМК. 20 октября 2009 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил оставить без удоволетворения апелляционную жалобу СП «Кребо», а решение Хозяйственного суда Киева без изменений.

Следовательно, отмечается в сообщении, заявление руководства ЗАО СП «Кребо» о том, что «наложенный АМКУ штраф в размере 125 млн. грн – сумма, никак необоснованная экономически, которая сознательно уничтожает любое украинское предприятие», является неправдивым.

«Наложенный комитетом на СП «Кребо» штраф основывается на предписаниях законодательства и является результатом именно неправомерных действий предприятия. А распространенное предприятием заявление в очередной раз демонстрирует неуважение руководства СП «Кребо» к закону и решениям государственных институций Украины», - отмечено в сообщении.

Также АМК отмечает, что решения хозяйственных судов по поводу монопольных злоупотреблений со стороны СП «Кребо» являются законными и справедливыми, и поэтому комитет будет добиваться уплаты предприятием штрафа в государственный бюджет и снижения цен до экономически обоснованных.

Как сообщал УНИАН, сегодня СП «Кребо» заявило о попытках незаконного отчуждения принадлежащего компании авиационного топливозаправочного комплекса в международном аэропорту «Борисполь». «СП «Кребо» заявляет о возобновлении попыток рейдерского захвата принадлежащего компании авиационного топливозаправочного комплекса в аэропорту «Борисполь», - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля 2009 г. «Кребо» попросило органы власти разобраться с ситуацией с захватом двух офисов компании и заявило, что планирует в судебном порядке оспорить распространенную СБУ информацию о незаконном завладении компанией имуществом в Государственном международном аэропорту «Борисполь». ЗАО СП «Кребо» подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации от вреда, нанесенного распространением неправдивой информации на официальном вэб-сайте СБУ.

Напомним, 22 июля 2009 г. сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области, выполняя решение Бориспольского районного суда, одновременно провели обыски в двух офисах предприятия в Кременчуге и Борисполе. В результате была парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной службы в аэропорту. Позже было заявлено, что сотрудники СБУ разоблачили факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением на этом рынке.

Справка УНИАН. Совместное предприятие «Кребо» занимается поставками авиатоплива. 11% СП «Кребо» владеет «Укртанафта», 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

2008 год СП «Кребо» закончило с прибылью 20,4 млн. грн.