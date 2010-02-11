Профсоюзы: в “Киевпасстрансе” напряженная ситуация

На протяжении прошлого и в начале этого года на коммунальном предприятии «Киевпасстранс» сложилась напряженная ситуация в трудовых коллективах, связанная с задолженностью по выплате зарплаты.

По состоянию на 1 февраля задолженность по выплате заработной платы за ноябрь-декабрь 2009 года и январь этого года составляет свыше 40 млн. грн., говорится в сообщении профсоюзов КП «Киевпасстранс», переданном агентству УНИАН.

По их информации, также существует задолженность по обязательным платежам - около 70 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, основной причиной критического финансового состояния является то, что коммунальное предприятие, согласно действующему законодательству, должно обеспечивать перевозку льготных категорий пассажиров. В Киеве таких граждан постоянно проживает около 800 тыс. человек.

В частности, в 2009 году предприятием предоставлено услуг по перевозке льготников на сумму почти 395 млн. грн., из них по льготам, предоставленным государством, – 228 млн. грн. Однако из бюджетов в 2009 году на компенсацию льготного проезда граждан было выделено только 46% от общей стоимости предоставленных услуг: из государственного бюджета - 79,5 млн. грн., а остальные 105 млн. грн. из городского бюджета.

Кроме того, в 2008 году недофинансирование из бюджета за льготную перевозку пассажиров составило около 30 млн. грн.

Таким образом, результатом финансовой деятельности предприятия за 2009 год является ущерб - около 189 млн. грн., что и не дало возможности своевременно выйти из «долговой ямы» по заработной плате, заявляют профсоюзы.

Из-за несоответствия фактически полученных ассигнований и стоимости предоставленных услуг, КП «Киевпасстранс» работает в условиях острого дефицита оборотных средств, что не позволяет решить вопросы ликвидации задолженности по выплате заработной платы и обязательных платежей, содержания подвижного состава и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии и вызывает социальное напряжение в трудовых коллективах.

В то же время на предприятии информируют, что хотя на сегодня бюджет Киева на 2010 год не принят, мэр города принял решение о выделении 40,9 млн. грн. для погашения существующей задолженности по выплате заработной платы.

Как заверяют профсоюзы, это даст возможность направить средства, полученные от перевозки пассажиров в феврале, на приобретение горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов и других расходных материалов. Предусматривается, что внедрение при этом антикризисной программы, разработанной предприятием по согласованию с профсоюзным комитетом, позволит увеличить объемы перевозок на 10-15%, то есть ежедневно на линию выйдет дополнительно 40 троллейбусов, 30 автобусов, работающих в обычном режиме движения, и соответствующее количество трамвайных вагонов.