Порт «Южный» увеличил грузоперевалку

В январе перевалка грузов морским торговым портом «Южный» составила 1 млн. 550, 9 тыс. тонн, что составляет 110,4% к плановым показателям и 105,4% к показателям за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

По данным порта, в январе т.г. обработано 67 судов и 12 585 полувагонов.

Согласно сообщению, порт нарастил показатели по грузообороту и грузопереработке за счет значительного прироста объемов перевалки руды. В частности, если в январе 2009 года порт переработал 211,5 тыс. тонн этого груза, то за аналогичный период 2010 года рост перевалки составил 216,8%.

В порту отмечают улучшение показателей по перевалке грузов, по которым отмечался спад в 2009 г. В частности, за первый месяц 2010 года рост перевалки карбамида составил 108,4%, а именно, - 238, 8 тыс. т., аммиака 205% - 148 тыс. т и пр.

По словам начальника МТП «Южный» Юрия КРУКА, в ближайшие месяцы можно прогнозировать стабильную загрузку по угольно-рудным и навалочным грузам. «В 2009 году кризисные явления особенно повлияли на работу предприятий химической отрасли. В ноябре-январе была отмечена положительная динамика по химическим грузам. Если она сохранится, то можно прогнозировать абсолютный рост показателей по грузообороту и грузопереработке. А если учесть, что в 2009 году в эксплуатацию были введены перегрузочный комплекс на причале №9, а также терминалы компаний «Бориваж» и «ТИС», то общие показатели должны быть на порядок выше», - отметил он.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» основан в 1978 году, расположен в акватории Аджалыкского лимана, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом до 150 тыс. тонн. Обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов. В 2009 году через собственные причалы порта было перевалено 17,8 млн. т грузов, что на 17,8% меньше 2008 г. Суммарный грузооборот всех предприятий, расположенных в акватории Аджалыкского лимана, составил 37,879 млн. т.