МАУ весной начнет выполнять новые регулярные рейсы

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» весной начнет выполнять собственные регулярные рейсы из Киева в Одессу и Донецк.

Как сообщает пресс-служба МАУ, новый прямой рейс Киев - Одесса будет выполняться, начиная с 29 марта, ежедневно, кроме субботы. Новый прямой рейс Киев - Донецк будет выполняться, начиная с 27 апреля, ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы будут выполняться на собственных современных самолетах «Боинг-737» авиакомпании МАУ с двумя классами обслуживания: бизнес и экономический.

«Расширение сети собственных внутренних маршрутов - часть долговременной стратегии развития нашей авиакомпании. Весной этого года к уже освоенным ранее внутренним направлениям Киев-Львов и Киев-Симферополь добавятся новые пункты - Одесса и Донецк», - отметил вице-президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи Абу-Даби, Кувейт, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.