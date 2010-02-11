Кременчугский автосборочный завод увеличит объемы производства

"Кременчугский автосборочный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в состав корпорации "Автоинвестстрой", в этом году намерено увеличить объемы производства на 87%, или на 3 262 тыс. автомобилей, - до 7 тыс. авто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, предприятие имеет портфель заказов на этот объем производства автомобилей.

"Однако завод может увеличить объемы производства от заявленных. Это будет зависеть от двух факторов - развития экономики Украины и возможности украинцев получать банковские кредиты для приобретения автомобиля", - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Он отметил, что завод в 2010 году будет выпускать автомобили SsangYong и Geely.

Напомним, Кременчугский автосборочный завод в 2009 году сократил производство автомобилей на 85,07%, или на 21 298 шт., - до 3 738 автомобилей, по сравнению с 2008 годом.

Справка УНИАН. «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

КрАСЗ в 2009 году сократил производство на 86,4% – до 3,7 тыс. автомобилей.