«Киевавтодор» будет работать круглосуточно

Вследствие ненастье 12 февраля рабочие корпорации «Киевавтодор» будут работать и днем, и ночью. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

На период снегопада «Киевавтодор» должен обеспечить бесперебойное движение транспорта. Сейчас около 300 единиц техники выехали на улицы Киева. Продолжаются работы по вывозу снега, ведется обработка дорожных покрытий сыпучими материалами.

В выходные дни, 13 и 14 февраля, в Киеве также в круглосуточном режиме будет работать около 280 единиц специальных машин и механизмов, сообщает “Киевавтодор”. Для ликвидации снежных валов дополнительно привлекается тяжелая специальная дорожная техника (автогрейдеры, бульдозеры) из других организаций.

Особое внимание уделяется очистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам.

При этом «Киевавтодор» отмечает, что “невыполнение водителями правил дорожного движения в части парковки делает невозможным выполнение комплекса работ по зимнему содержанию на улицах города, особенно в его центральной части, где ширина проездной части ограничена. Просим водителей придерживаться правил парковки и по возможности воздержаться от поездок по городу без надобности, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной зачистки улично-дорожной сети от снега”.