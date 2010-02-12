«Киевавтодор» будет работать круглосуточно
Из-за ненастья
На период снегопада «Киевавтодор» должен обеспечить бесперебойное движение транспорта. Сейчас около 300 единиц техники выехали на улицы Киева. Продолжаются работы по вывозу снега, ведется обработка дорожных покрытий сыпучими материалами.
В выходные дни, 13 и 14 февраля, в Киеве также в круглосуточном режиме будет работать около 280 единиц специальных машин и механизмов, сообщает “Киевавтодор”. Для ликвидации снежных валов дополнительно привлекается тяжелая специальная дорожная техника (автогрейдеры, бульдозеры) из других организаций.
Особое внимание уделяется очистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам.
При этом «Киевавтодор» отмечает, что “невыполнение водителями правил дорожного движения в части парковки делает невозможным выполнение комплекса работ по зимнему содержанию на улицах города, особенно в его центральной части, где ширина проездной части ограничена. Просим водителей придерживаться правил парковки и по возможности воздержаться от поездок по городу без надобности, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной зачистки улично-дорожной сети от снега”.