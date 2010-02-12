Закрыто движение транспорта на дороге от Донецка до Волновахи

В связи с резким осложнением погодных условий, в частности, пурги при сильном порывистом ветре до 15-20 м/с, в Донецкой области временно закрыто движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, с 7.45 12 февраля временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь от 138 км (г. Донецк) до 180 км (г. Волноваха).