Закрыто движение транспорта на дороге от Донецка до Волновахи
10:35, 12 февраля 2010Транспорт/Связь
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В связи с резким осложнением погодных условий, в частности, пурги при сильном порывистом ветре до 15-20 м/с, в Донецкой области временно закрыто движение автотранспорта.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, с 7.45 12 февраля временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь от 138 км (г. Донецк) до 180 км (г. Волноваха).
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