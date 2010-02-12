Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме
12:10, 12 февраля 2010Транспорт/Связь
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Рейсы задерживаются из-за ситуации в других аэропортах
По данным службы, несмотря на сложные погодные условия, обе взлетно-посадочные полосы аэропорта в работе.
В то же время на сайте «Борисполя» размещена оперативная информация о задержке и отмене ряда рейсов. В частности, задерживаются утренние рейсы из Запорожья, Луганска, Днепропетровска, их прибытие в «Борисполь» запланировано на 12-13 часов. Утренний рейс из Черновцов отменен.
Как пояснили в аэродромной службе, задержка и отмена рейсов связана с ситуацией в других аэропортах Украины, откуда и куда выполняются авиарейсы.
Напомним, по данным Министерства транспорта и связи, только аэропорт "Ровно" закрыт сегодня из-за непогоды.
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