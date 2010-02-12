Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. Об этом УНИАН по телефону сообщили в аэродромной службе аэропорта.

По данным службы, несмотря на сложные погодные условия, обе взлетно-посадочные полосы аэропорта в работе.

В то же время на сайте «Борисполя» размещена оперативная информация о задержке и отмене ряда рейсов. В частности, задерживаются утренние рейсы из Запорожья, Луганска, Днепропетровска, их прибытие в «Борисполь» запланировано на 12-13 часов. Утренний рейс из Черновцов отменен.

Как пояснили в аэродромной службе, задержка и отмена рейсов связана с ситуацией в других аэропортах Украины, откуда и куда выполняются авиарейсы.

Напомним, по данным Министерства транспорта и связи, только аэропорт "Ровно" закрыт сегодня из-за непогоды.