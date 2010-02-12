«Борисполь» бесплатно будет информировать о статусе авиарейса

Международный аэропорт «Борисполь» ввел новую бесплатную услугу «Аэростатус сервис», которая позволяет получать текущую информацию о статусе авиарейса на мобильный телефон.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Для пользования сервисом достаточно знать полный номер авиарейса, который необходимо отправить в СМС на номер +38-068-888-8000, или отправить email-сообщение с указанным рейсом в теме сообщения по адресу status@aerostatus.com.

Для получения однократного сообщения о текущем статусе рейса нужно отправить запрос с номером рейса и указать все буквы и цифры без пропусков (например: XYZ123), а для получения информации о текущем статусе рейса с автоматическим сообщением обо всех его изменениях, следует поставить после номера рейса без пропусков вопросительный знак (например: XYZ123?). Для получения информации о прошедшем или будущем рейсе (+/- 3 дня), в запросах номера рейса нужно поставить пропуск и указать дату в формате ДД.ММ или ДД/ММ (например: XYZ123 03.11 или XYZ123? 03/11).

Для отмены получения автоматических сообщений или изменений относительно статуса рейса, нужно отправить сообщение со словом СТОП (STOP).

Услуга предоставляется бесплатно, действуют стандартные цены вашего мобильного оператора за отправку обычного текстового сообщения.