Усложнено движение на автодорогах в шести областях

На ряде автодорог в Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях в связи с ухудшением погодных условий усложнено движение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, автодороги местного значения в большинстве областей заснежены, в Одесской, Николаевской областях – гололедица, в Донецкой и Днепропетровской областях – местами снежные переметы.

В частности, во Львовской области на автомобильной дороге Р-39 Броды – Тернополь закрыт проезд из-за сильных осадков снега. Усложнен проезд на автодорогах Ковель – Жовква, Львов – Луцк. В Запорожской области усложнен проезд на дорогах Т-08-15 Орехов – Роды – Конские Раздоры – Андреевка – Нововасильевка – Бердянск (на участке с. Конские Раздоры – Андреевка), О-080926 Самойловка – Запорожское – Пролетарское (подъезд к с. Солодководное). В Ивано-Франковской области усложнен проезд на дорогах местного значения в Галицком, Городенковском, Тлумацком, Рогатинском и Коломыйском районах, в Тернопольской области – на местной сети дорог районного значения в Бережанском, Борщевском, Бучацком, Збаражском, Зборовском, Козовском, Пидгаецком, Кременецком и Монастырисском районах.

В Волынской области временно усложнен проезд транспортных средств на автодорогах местного значения. Причиной является сильный ветер с образованием переметов на автодорогах во Владимир-Волынском, Гороховском, Иваничевском, Локачинском, Ковельском, Турийском, Киверцевском районах.

В Ривненской области замело Гощинский, Здолбуновский, Березновский и Костопольский районы, в Полтавской – Лохвицкий район.

Также в связи со сложными погодными условиями (переметы на дорогах) на автодороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин км 179+150 в с. Юскивцы временно запрещено движение транспорта.

В Днепропетровской области закрыт проезд на автодороге Н-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье.

В Николаевской области усложнен проезд на дорогах местного значения: Т-15-06 Николаев – Доманивка – Березки, Арбузинка – Еланец – Новая Одесса, Одесса –Вознесенск – Новый Буг.

На зимнем содержании дорог работают 2390 механизмов и 3487 рабочих.