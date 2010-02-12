Во Львовской обл. нет проезда к 98 населенным пунктам

Во Львовской области в связи с сильными осадками заблокирован проезд к 98 населенным пунктам в семи районах.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, в Сокальском районе без сообщения остались 56 населенных пунктов, в Бродовском - 22, Перемышлянском - 8, Золочевском - 3, Николаевском - 3, Радеховском – 5, Жидачевском - 1.

Личный состав горного поисково-спасательного отряда на лыжах прошел из села Подкамень до границы с Тернопольской областью около 15 км. Из снежных заносов у села Подкамень были вытянуты лебедкой два легковых автомобиля. Во время движения спасателей было выявлено 5 легковых автомобилей, в которых находилось три человека, два лесовоза и три большегрузных автомобиля, в которых находилось 12 человек. Им были доставлены горячий чай и продукты питания.

На автодороге сообщением Червоноград – Ковель у с.Тудорковичи был заблокирован снежными заносами рейсовый автобус сообщением Брест – Львов, который был освобожден из снежной ловушки и продолжил движение во Львов.

Со вчерашнего дня на автодороге Радехов – Горохов возле с.Стоянов Львовской области стоят заблокированные грузовые автомобили TIR.

По распоряжению начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области структурные подразделения в районах, где наблюдается осложнение оперативной обстановки, переведены на усиленный вариант несения службы, для дежурства привлечены резервные караулы на технике повышенной проходимости.