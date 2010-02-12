ОЖД продает билеты в «мужские» и «женские» купе

Пассажиры Одесской железной дороги (ОЖД) могут оформлять проездные документы по выбору в отдельные «женские» или «мужские» купе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, отдельные купе для женщин и мужчин предусмотрены в пяти поездах Одесской железной дороги. Стоимость таких билетов не отличается от стоимости обычных проездных документов.

В пресс-службе отмечают, что такие билеты пользуются спросом у пассажиров, о чем свидетельствует показатель продаж – 95,8% от количества предложенных билетов.

Данной услугой чаще интересуются женщины, мотивируя это более комфортным проездом в отдельном купе. От обычных купе оно отличается только тем, что в нем не могут находиться лица разного пола. Будет купе женским или мужским, определяется по первому проданному билету, то есть при реализации первого места для женщины купе определяется как «женское» и наоборот.

Оформление таких проездных документов осуществляют все кассы Одесской железной дороги. Воспользоваться возможностью приобретения билетов в отдельных для мужчин и для женщин купе пассажиры могут на поезда направлений №24 Одесса – Москва, №60 Одесса – Харьков, №64 Одесса – Днепропетровск, №106 Одесса – Киев, а также №124 Одесса – Киев.

Напомним, впервые возможность проезда в отдельных купе для женщин и мужчин пассажиры Одесской железной дороги получили в 2002 году, когда данная услуга была внедрена в поезде №106 Одесса – Киев.