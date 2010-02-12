Бойцы МЧС помогли ликвидировать затор

Вчера вечером на автодороге Александровка-Кировоград-Николаев из-за сложных погодных условий образовался автомобильный затор длиной до 10 км, ликвидировать который помогали бойцы МЧС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника по вопросам оперативного реагирования Главного управления МЧС в Кировоградской области Олег ОМЕЛЬЧУЦКИЙ.

С места происшествия были эвакуированы 45 человек, остальные дождались возможности продолжить путь своим автотранспортом после расчистки дороги в 2.40. К ликвидации снежных заносов привлекалась техника местной службы автодора.

На протяжении суток в оперативно-диспетчерскую службу поступило 12 сообщений о необходимости оказания помощи на территории Новоукраинского, Маловыскиовского, Бобринецкого, Добровеличкивского, Александрийского, Кировоградского, Новгородковского и Долинского районов, связанных с извлечением автомобилей из кювета и снежных заносов.

К выполнению работ привлекались 12 единиц техники и 40 человек личного состава городских управлений и районных отделов МЧС.