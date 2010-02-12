Рекламный рынок Польши просел на 11,4%

Рекламодатели Польши в 2009 году потратили на рекламу 2,35 млрд. долл., что на 11,4%, или 300 млн. долл., меньше аналогичного показателя за 2008 год.

По данным медийного дома Starlink, в прошлом году рекламодателей потеряли все медиа, кроме Интернета и собственников кинотеатров, где зафиксирован рост продаж рекламы на 9% и почти 6% соответственно.

Интернет в Польше в прошлом году занял второе место после ТВ по объему потраченных средств на рекламу. Телевизионщики получили 1,14 млрд. долл., веб-сайты – почти 300 млн. долл.

На рекламу в глянцевых изданиях в 2009 году было потрачено 260 млн. долл., на наружную рекламу – 225 млн. долл., на рекламу в ежедневных газетах – 220 млн. долл., на радио – около 180 млн. долл., в кинотеатрах – 30 млн. долл.

Наибольшее падение продаж рекламных площадей по сравнению с 2008 годом зафиксировано в ежедневниках – на 18%. Наружная реклама и радио потеряли 16%, глянцевые журналы – 15%, телевидение – 12%.

Согласно рапорту Starlink, больше всего сократили расходы на рекламу производители и продавцы компьютерной и видеоаудиотехники – на 30%. Финансовые компании сократили рекламный бюджет на 80 млн. долл., автодилеры – на 50 млн. долл.

Увеличили расходы на рекламу в прошлом году только фармацевтические компании – на 7%, до почти 15 млн. долл, и торговые фирмы – на 1%, до 1,2 млн. долл.