Киевский электровагоноремонтный завод сократил прибыль

ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) в 2009 году сократило чистую прибыль на 51,7% по сравнению с 2008 годом – до 1,374 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2009 году Киевский электровагоноремонтный завод сократил чистый доход на 29% по сравнению с 2008 годом – до 137,707 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 28,8% – до 164,832 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль на 10,3% по сравнению с 2007 годом – до 2,847 млн. грн.