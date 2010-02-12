Минтранс мобилизирует все подразделения

В связи с тем, что в ближайшие недели на большей части территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий, которое может негативно повлиять на функционирование объектов и предприятий транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи, сегодня первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, исполняющий обязанности министра, поручил всем подразделениям министерства немедленно принять необходимые меры по обеспечению безопасности движения транспортных средств, судоходства, полетов, охраны труда и пожарной безопасности.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

В частности, в ближайшие дни предусмотрено провести внеочередные заседания подотраслевых групп-штабов отрасли по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации на транспорте, связанные с неблагоприятными погодными условиями.

И.о. министра обязал руководителей подчиненных предприятий, учреждений и организаций осуществить проверки наличия запасов горюче-смазочных материалов и запасов котельно-печного топлива для работы котельных для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий, а в случае необходимости - обеспечить их пополнение до установленных нормативов.

На участках автомобильных дорог, которые являются традиционно проблемными в сложных зимних условиях, будет осуществляться обязательное патрулирование силами и средствами Дорожно-патрульной службы. Кроме того, будут работать региональные мобильные отряды "Укравтодора" по оперативному реагированию на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного и местного значения и ликвидации их последствий.