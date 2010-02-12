Доход «Киевстара» снизился на 12%

Чистый доход оператора мобильной связи «Киевстар» в 4-м квартале 2009 года сократился на 12% и составил около 2 969 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход компании в 2009 г. оставался на устойчивом уровне, демонстрируя постепенный рост в каждом квартале. Общее уменьшение дохода в 4-м квартале, по сравнению с 4-м кварталом 2008 г., обусловлено снижением дохода от голосовых услуг в результате сокращения абонбазы, преимущественно в 1-м квартале 2009 г., а, кроме того, уменьшением средней стоимости минуты, что в результате повлекло увеличение объема пользования услугами.

Абонентская база "Киевстара" – ее номинальный размер демонстрирует постепенное сокращение: примерно на 1,5 млн. в течение 2009 года, из которых 0,4 млн. – за счет технической корректировки. Наибольшее снижение, на 0,8 млн., произошло в 1-м квартале, преимущественно в молодежном сегменте. «Киевстар» оперативно отреагировал и ввел новые тарифные планы «DJUICE Безлим» в молодежном и «Багато розмов» в массовом сегменте, что вначале замедлило, а к 4-му кварталу свело эту тенденцию к минимуму. Сейчас этими тарифными планами пользуется порядка 2 млн. и 3,4 млн. абонентов соответственно.

ARPU – среднемесячный доход с одного абонента в 4-м квартале п.г. вырос на 1,2%, главным образом, за счет роста дохода, обусловленного решением вопроса по интерконнекту с "Укртелекомом". По сравнению с 4-м кварталом 2008 г. ARPU уменьшился на 8,4%, в основном, за счет снижения этого показателя в молодежном сегменте.

AMPU – среднемесячное количество минут эфирного времени на одного абонента в препейде увеличилось за счет миграции абонентов на новые тарифные планы в массовом и молодежном сегментах. В контракте этот показатель уменьшился – также за счет миграции абонентов на новый тарифный план, который более выгоден. В 2009 году компания продолжала развивать новые направления деятельности. В частности, Интернет – количество пользователей выросло за этот период на 112% до 1,6 млн. человек, а доход от сервисов GPRS/EDGE и WAP составил более 160 млн. грн. Успешно развивалась цифровая музыка – число пользователей рингбектонов увеличилось на 18% - до 4 млн. В целом доход от цифровой музыки в 2009 году составил более 100 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, которому доверяют свое общение 22 млн. чел. (по состоянию на 01.02.2010), охватывает своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.