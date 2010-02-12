Европротокол в ДТП можно будет ввести только в конце года

Прямое урегулирование убытков или европротокол по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) будет введен не раньше конца 2010 года, считает председатель правления страховой компании «Брокбизнес» Вадим ЗАГРЕБНОЙ.

«Раннее планировалось, что европротокол может быть введен уже со второй половины 2010 года», - сообщил он.

Также он считает, что с введением прямого урегулирования убытков страховой рынок должен быть готов к скачку роста убыточности по этому виду страхования. «Мы прогнозируем также увеличение количества случаев страхового мошенничества на рынке примерно на 10%», - сказал В.ЗАГРЕБНОЙ.

Кроме того, он отметил, что с введением европротокола страховым компаниям придется задуматься о возможностях оптимизировать расходы на ведение дел по ОСАГО. «Одним из таких методов могло бы стать введение бездокументарного оборота полисов по ОСАГО. По нашим подсчетам, это могло бы сэкономить страховщикам расходы на ОСАГО приблизительно на 25%. Но для этого нужно обеспечить безупречную работу централизованной базы данных МТСБУ», - считает В.ЗАГРЕБНОЙ.

При этом он уверен, что польза для ГАИ и водителей от введения европротокола будет обоюдная. Европротокол даст возможность потерпевшим в результате ДТП договориться о возмещении ущерба без участия представителей Госавтоинспекции, что позволит урегулировать происшествие в более короткий срок. В то же время, оформление ДТП без участия ГАИ позволит потерпевшим избежать админответственности, которая сейчас наступает практически во всех случаях.

«В планах развития страховой компании «БРОКБИЗНЕС» в 2010 году увеличение доли «автогражданки» в своем страховом портфеле до 15%», - сообщил председатель правления СК «Брокбизнес».