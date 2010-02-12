ITC запустил мобильный 3G-Интернет

Оператор сотовой связи ITC (г. Киев, ТМ СDMA Ukraine) запустил сеть мобильного доступа в Интернет по технологии третьего поколения (3G) EVDO в Николаеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, благодаря коммерческому запуску сети EVDO, помимо голосовой связи, абонентам СDMA Ukraine в Николаеве стала доступна услуга высокоскоростного мобильного 3G-Интернет. Использовать услугу можно как в компьютерах и ноутбуках (через USB-модем), так и в сотовых телефонах, смартфонах и коммуникаторах.

Николаев стал третьим городом, в котором с начала 2010 года заработала 3G-сеть от СDMA Ukraine.

Как сообщалось, в январе услуга мобильного 3G-Интернет была запущена в Виннице и Севастополе. В планах оператора - начать в ближайшее время предоставлять услугу мобильного 3G-Интернета на всей территории крымского полуострова, Херсонской, Черниговской, Черкасской и Ивано-Франковской областей. В пределах Украины услуги уже действуют в Киевской, Львовской, Житомирской, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Тернопольской и Николаевской областях, а также в Севастополе.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года. СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает 315,5 тыс. абонентов по состоянию на конец 2009 года. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.