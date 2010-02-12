Эфирное цифровое вещание не конкурент кабельным цифровым ТВ

В ближайшей перспективе в Украине эфирное цифровое вещание не сможет конкурировать с кабельным цифровым ТВ. Такой прогноз содержится в комментарии координатора Цифрового комитета Ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет» Дениса ГУРСКОГО, поступившем в адрес УНИАН.

По его оценке, сейчас в вопросе скорости внедрения технологий цифрового ТВ в Украине «кабельные операторы однозначно впереди», которые уже давно вещают в цифровом формате, предоставляют услуги в формате HDTV, в то время как цифровое эфирное телевидение в стране «все еще находится на стадии запуска».

При этом, по словам эксперта, говорить о сроках, когда в Украине эфирное цифровое вещание сможет стать прямым конкурентом кабельщиков, пока что рано.

Д.ГУРСКИЙ считает, что точкой отсчета, с которой можно делать прогнозы о технологическом прогрессе эфирного цифрового вещания в Украине, является момент, когда будет построена и начнет стабильно функционировать вещательная сеть по всей стране.

«Пока этого нет, говорить о том, кому отдаст предпочтение телезритель, не имеет смысла», - считает он.

В то же время, по мнению эксперта, реальную картину конкуренции в отрасли можно будет увидеть лишь в среднесрочной перспективе. Через 4-5 лет, когда будет полная ясность с запуском в Украине эфирного цифрового ТВ, кабельные операторы и провайдеры начнут массово предлагать более качественный и инновационный контент (IPTV, HDTV и т.д.). В то же время появятся развитые украинские нишевые каналы.

Д.ГУРСКИЙ считает, что сегодня у эфирного ТВ и кабельного ТВ есть лишь по одному конкурентному преимуществу: первое – бесплатное, а второе – предлагает больший выбор каналов (в том числе и зарубежных, которые не могут транслироваться в эфире), поэтому говорить сейчас о том, чем они смогут конкурировать в перспективе, не имеет смысла. Ведь, во-первых, в Украине де-факто нет эфирной «цифры», а, во-вторых, у нас нет национальных каналов (только они могут транслироваться в эфирном вещании), которые могут транслироваться, скажем, в формате HDTV, или же предлагать платный, нишевый контент в больших объемах.

Также, по мнению Д.ГУРСКОГО, с запуском эфирного цифрового вещания рынок станет более структурированным. А именно, целевые аудитории эфирного и кабельного ТВ практически не будут пересекаться из-за совершенно разных запросов.

«Думаю, наиболее вероятной аудиторией для цифрового эфирного ТВ будут зрители, которым ТВ нужно лишь для того, чтобы посмотреть новости и несколько передач, - считает Д.ГУРСКИЙ. – А люди, которые более требовательны к контенту, и хотят смотреть популярные зарубежные каналы, к примеру, «Дискавери», останутся клиентами кабельных сетей».