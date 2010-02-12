«Черноморнефтегаз» подал апелляцию на приговор

2 февраля международная юридическая фирма «Инсе и К», осуществлявшая адвокатскую защиту капитана транспортного буксирного судна «Нафтогаз-67» Юрия КУЛЕМЕСИНА, на процессе в Окружном суде специального административного района Китая Сянган (Гонконг), по поручению судовладельца – ГАО «Черноморнефтегаз» - подала заявление об апелляции на приговор от 15 января 2010 года о признании виновным украинского капитана в создании угрозы жизни на море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

В сообщении отмечается, что одновременно с заявлением об апелляции по просьбе ГАО «Черноморнефтегаз» адвокаты юридической фирмы «Инсе и К» внесли в судебную инстанцию заявление об освобождении Ю.КУЛЕМЕСИНА из-под стражи под денежный залог.

Как сообщал УНИАН, суд Гонконга признал украинского капитана судна «Нафтогаз-67» совиновником гибели 18 моряков в марте 2008 года. 15 января 2010 г. украинский капитан Ю.КУЛЕМЕСИН был осужден к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Справка УНИАН. Буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана вблизи побережья Гонконга. «Нафтогаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек. Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но они стали что-то делать только за минуту до него.