ГАИ сообщает об ограничении движения в 9 областях

ГАИ заявляет об ограничении в течение прошлых суток движения автотранспорта на территории 9 областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ограничивалось движение автомобильного транспорта:

Сумская область: автомобильная дорога Сумы – Богодухов – Валки - Новая Водолага - снежные заносы и сугробы.

Ривненская область: усложнен проезд на местной сети дорог районного значения в районах: Гощанский, Здолбуновский, Березновский, Костопольский.

Ивано-Франковская область: с 19.00 11.02.2010 ограничено движение грузового транспорта по дороге Снятин - Тязев, км 25+890 - км 68+400.

Днепропетровская область: автомобильная дорога Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81+735 - км 105+313 - закрыт проезд транспортных средств в связи с образованием снежных заносов и сугробов.

Одесская область: с 19.30 11.02.2010 до 00.05 12.02.2010 в связи с резким изменением погодных условий, интенсивными осадками в виде дождя, понижением температуры и порывами ветра 15-25 м/с ограничивалось движение грузовых автомобилей и пассажирских перевозчиков по М-05 Киев - Одесса, км 400 - км 440.

Черновицкая область: автомобильная дорога Т-2602 Черновцы - Заставная - М-19, км 16+800 - км 22+000 - ограничено движение транспортных средств в связи с образованием снежных заносов и сугробов.

Тернопольская область: вводилось ограниченное движение транспортных средств по автомобильным дорогам М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка; М-19 Доманово – Ковель – Черновцы - Теребовля; Н-02 Львов - Тернополь; Р-39 Броды - Тернополь; Р-43 Тернополь - Лановцы; усложнен проезд на местной сети дорог районного значения в районах: Бережанском, Борщевском, Бучачском, Збаражском, Зборовском, Козовском, Подгаецком, Кременецком, Монастыриском.

Николаевская область: усложнен проезд на дорогах государственного значения Н-14 Кировоград – Николаев, км 153+196 - 239+273 проезд обеспечен. На км 196-215 - проезд усложнен, Т-15-06 Николаев – Домановка - Березки, км 18+000 - 56+000 - проезд усложнен, Т-15-10 от Р-06 Арбузинка – Еланец - Новая Одесса, км 90 - км 108 - проезд усложнен, Т-16-02 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, км 119 - км 125, км 165 - км 170 - проезд усложнен.

Львовская область: усложнен проезд транспортных средств на автомобильных дорогах Львов - Луцк - снежные заносы и сугробы, Р-39 Броды - Тернополь - закрыт проезд из-за сильных осадков в виде снега.

Пресс-служба ГАИ сообщает, что в целях предотвращения осложнений в дорожном движении и предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий в условиях неудовлетворительного состояния дорог в регионах задействованы 2563 единицы специальной техники.

На должностных лиц дорожных (коммунальных) служб составлены 62 административных протокола и выданы 58 предписаний (требований) на устранение выявленных недостатков.

Ввиду прогнозов синоптиков об осадках и налипании мокрого снега, которые ожидаются в ближайшие дни, Департамент Госавтоинспекции МВД Украины призывает водителей и пешеходов быть особенно осторожными и внимательными на улицах и автодорогах. В частности, ГАИ призывает водителей соблюдать дистанцию, не превышать скорость движения, избегать резкого маневрирования и торможения. Также ГАИ призывает поменять шины автомобилей на зимние, пользоваться ремнями безопасности, быть внимательными при появлении вблизи проездной части пешеходов, особенно детей.