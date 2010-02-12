В Черниговской обл. усложнен проезд автодорогами

В Черниговской области в связи с резким усложнением погодных условий, в частности, сильным снегопадом, ветром, большими снежными переметами местами усложнено движение транспорта на автодорогах государственного и местного значения.

В частности, усложнено движение на государственных дорогах: Н-07 Киев – Сумы – Юнакиевка, Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч, Р-13 Чернигов – Городня – Сеньковка, Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин, Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокыринцы до дороги Н-07, Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП "Славутич" – Чернобыль, Р-65 КПП “Николаевка” - Семеновка – Новгород-Северский – Глухов – КПП “Катериновка”.

Кроме того, по данным министерства, больше всего в связи с ненастьем усложнен проезд на автодорогах местного значения в Бахмацком, Бобровицком, Борзнянском, Варвинском, Городнянском, Ичнянском, Козелецком, Коропском, Корюковском, Куликовском, Менском, Нежинском, Носовском, Н.-Северском, Прилуцком, Репкинском, Сосницком, Семеновском, Срибнянском, Талалаевском, Черниговском, Щорском районах.

В настоящее время на дорогах области задействовано 85 единиц мощной снегоочистительной техники Черниговского облавтодора, привлекается техника других владельцев для ликвидации следствий снежных заносов.