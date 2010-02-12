«Укрзализныця» предлагает изменить лицензионные условия осуществления деятельности таможенного перевозчика для приобретения статуса таможенного перевозчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе железнодорожной администрации, «Укрзализныця» и Министерство транспорта и связи Украины предоставили свои замечания главному разработчику лицензионных условий – Гостаможслужбе.

Как отмечают в ведомстве, существующие лицензионные условия являются препятствием в получении статуса таможенного перевозчика. В частности, есть запрет на перевозку грузов при участии нескольких железных дорог (лицензиатов), а также обязательное условие использования вагонов той железной дороги (лицензиата), которая осуществляет перевозку.

Как отмечают в ведомстве, выполнить последнее условие невозможно при организации транзитных перевозок, поскольку грузопоток зарождается на территории других государств и нагрузка осуществляется в вагоны других железнодорожных администраций. Следовательно, сейчас идет процесс согласования проекта регуляторного акта относительно изменений лицензионных условий с учетом специфики и статуса железнодорожного транспорта общего пользования.

Напомним, 16 января 2009 года Кабинет министров Украины принял распоряжение № 1556-р «О предоставлении железным дорогам Украины статуса таможенного перевозчика». На выполнение этого распоряжения Гостаможслужба разработала проект новых лицензионных условий осуществления деятельности таможенного перевозчика, однако, по убеждению железнодорожников, в нем не в полной мере отображена специфика работы железнодорожного транспорта.

Как отмечают в «Укрзализныце», в целом статус таможенного перевозчика позволит железным дорогам Украины улучшить конкурентные условия при осуществлении транзитных перевозок подакцизных грузов территорией Украины, в частности, поможет избежать отвлечения средств грузовладельцев посредническим структурам, не причастным к перевозочному процессу, будет способствовать увеличению перевозок этих грузов и поступлений в государственный бюджет.