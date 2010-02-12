ОЖД проверит санитарное состояние поездов

На Одесской железной дороге с целью повышения уровня обслуживания пассажиров с 12 февраля по 11 марта будет проведен месячник, во время которого руководящий состав служб будет осуществлять проверки поездов пригородного и местного сообщений относительно качества предоставления услуг работниками железной дороги. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, будет обращаться внимание на соблюдение санитарно-технического состояния вагонов пассажирских поездов (государственных санитарных правил, в том числе, обеспечение соответствующего температурного режима в вагонах пассажирских поездов). Также во время месячника будет контролироваться состояние выполнения должностных обязанностей работниками пунктов технического обслуживания пассажирских вагонов и поездных бригад относительно обеспечения безопасности движения.

Для этого начальниками пассажирских вагонных депо, участков будут разработаны графики проверок поездов своего формирования, а также назначены ответственные за ежедневную подготовку и экипировку пассажирских поездов в рейс. Каждый работник будет проинформирован об ответственности за качественную подготовку поездов к рейсам и поддержку надлежащего санитарного состояния в поездах.

Информация для пассажиров о проведении месячника будет размещена на стендах вокзалов, в салонах пассажирских поездов, а также постоянно будет объявляться по громкоговорящей связи.