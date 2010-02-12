Корпорация «Золотые Ворота» начала ремонт магистрали

Корпорация «Золотые Ворота» приступила к капитальному ремонту международной магистрали Киев-Харьков-Довжанский. Об этом УНИАН сообщили в компании.

В частности, сегодня, 12 февраля, после торжественного подписания контракта между генеральным директором предприятия корпорации ОАО «Пивденьзахидшляхбуд» Владимиром ВАКАРОМ и главой «Укравтодора» Вадимом ГУРЖОСОМ началась мобилизация строительной техники и людей для проведения подготовительных работ.

Сумма контакта, рассчитанного на 30 месяцев, составляет 557,8 млн. грн.

Как отмечают в компании, за этот срок корпорация проведет капремонт двух участков общей протяженностью 38 км от границы Киевской области до Лубнов в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2009 г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта участка дороги Киев-Харьков-Довжанский - 120 км дороги «Борисполь-Лубны».

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012. «Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту с Международным банком реконструкции и развития (или Всемирным банком) до 2012 года.

После проведения капремонта международная трасса Киев-Харьков-Довжанский станет главной транзитной артерией между ЕС и Россией с выходом на Кавказ, важной составляющей частью транспортного коридора соединяющего Южную Азию и Ближний Восток с Европой. Приведение трассы к европейскому уровню позволит значительно увеличить транспортные потоки и повысить значение Украины как транзитного государства.

Напомним, в январе 2010 г. «Укравтодор» определил победителей тендера на выполнение работ по капремонту автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский по займу Международного банка реконструкции и развития.

Победителем Лота 1 стала компания «Альтком», цена контракта с которой – 603,9 млн. грн., Лота 2 – турецкая компания ONUR, цена контракта с которой 579,2 млн. грн., Лота 3 – СП «Пивденьзахидшляхбуд – СУ №813», цена контракта – 557,87 млн. грн.