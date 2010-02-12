АМК разрешил Harley Trading Limited купить более 50% CME

Антимонопольный комитет Украины разрешил Harley Trading Limited (г. Белиз, Белиз) приобрести свыше 50% в уставном капитале CME Cyprus Holding II Limited (г. Никосия, Кипр), контролирующей украинские телеканалы «Студия «1+1» и «Кино».

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Как сообщалось, медиа-холдинг Central European Media Enterprises Ltd. (CME) в январе 2010 года заключил с Harley Trading Limited сделку по продаже 100% телеканалов «Студия «1+1» и «Кино» за 300 млн. долл. и 19 млн. долл. для финансирования денежных расходов группы «Студия «1+1» между подписанием и закрытием сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине апреля 2010 года.